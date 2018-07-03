ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:49

3 kişiyi öldüren zanlı Düzce Adliyesine sevk edildi

Odun paylaşımı tartışmasında 3 arkadaşını öldüren ve 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan, ailesi tarafından Sakarya’da jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli Olcay B., geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi.

3 kişiyi öldüren zanlı Düzce Adliyesine sevk edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Odun paylaşımı tartışmasında 3 arkadaşını öldüren ve 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan, ailesi tarafından Sakarya’da jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli Olcay B., geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi.

Düzce Gümüşova’ya bağlı Yeşilyayla köyü ormanlık alanında, artan odunları paylaşımı sırasında çıkan tartışmada 45 yaşındaki Olcay B., arkadaşları Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Ali Çolak’ı silahla öldürdü. 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından kaçan Olcay B., Sakarya’da ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma’da işlemleri tamamlanan Olcay B., geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi. Araçtan inen Olcay B., koluna giren güvenlik görevlileri eşliğinde, silahlı jandarma ekiplerinin güvenlik zinciri arasından adliyeye çıkarıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku