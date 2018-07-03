ASAYİŞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:01

3 yaşındaki çocuğun eli alışveriş arabasına sıkıştı

Silivri’de annesiyle birlikte gittiği markette parmakları alışveriş arabasına sıkışan 3 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılırken, AVM’deki vatandaşlar ekipleri alkışlayarak teşekkür etti.

3 yaşındaki çocuğun eli alışveriş arabasına sıkıştı
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Silivri’de annesiyle birlikte gittiği markette parmakları alışveriş arabasına sıkışan 3 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılırken, AVM’deki vatandaşlar ekipleri alkışlayarak teşekkür etti.

Silivri’de annesi ile birlikte bir alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki çocuk, alışveriş arabasının içine oturmak istedi. Bu esnada minik çocuğun parmakları sepetin demir ızgaralarına sıkıştı. Çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkmayınca AVM çalışanları durumu Silivri itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, parmakları sepete sıkışan çocuğu kurtardı. İtfaiye ekiplerinin titiz kurtarma çalışmasını izleyen AVM’deki vatandaşlar, ekipleri alkışlayarak teşekkür etti.
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