30 metrelik çukura düşen inşaat işçisini itfaiye kurtardı

Denizli’de inşaat temelinde kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir işçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu halat ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman yapımında çalışan inşaat işçisi İbrahim Şahan henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü inşaat alındaki genişliği yaklaşık 1, derinliği ise 30 metreye varan kuyuya düşerek mahsur kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek talihsiz işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri makara sistemi kurulmasının ardından vinç yardımı ile halatla kuyuya inerek Şahan’ı halatla birlikte kendi vücuduna bağlayarak yukarı çıkardı. Durumunun hayli kötü olduğu gözlenen Şahan, olay yerindeki 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.