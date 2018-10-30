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14 Ekim 2018 Pazar 14:26

30 metrelik falezlerin ucunda ölümüne olta

Antalya’da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi. Neredeyse uçuruma yarım metre kala oltasını denize sallayan balıkçının o görüntüleri kameralara yansıdı.Konyaaltı...

30 metrelik falezlerin ucunda ölümüne olta
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Antalya’da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi. Neredeyse uçuruma yarım metre kala oltasını denize sallayan balıkçının o görüntüleri kameralara yansıdı.

Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden balık avlayan amatör balıkçı yürekleri ağızlara getirdi. Falezin uç noktasına kadar ilerleyen amatör balıkçı, tehlikeye aldırmadan oltasını sallamaya devam etti. Çevredeki turist ve vatandaşlar da balıkçının bu anlarını telaşlı gözlerle izledi. Amatör balıkçının balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Aynı bölgede başka amatör balıkçıların ise yüksek olmayan daha güvenli bir bölgede balık tutmaya çalıştıkları gözlenirken, metrelerce yükseklikten oltasını denize sallamaya devam eden amatör balıkçının o anları da kameralara yansıdı.
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