30’dan fazla suç kaydı bulunan şahıs saksıyla başına vurduğu teyzesi ölünce tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 30’a yakın suç kaydı bulunan ve direndiği jandarma ekiplerinin aracına zarar verince gözaltına alınan, daha sonra serbest kalan şahıs, saksıyla başına vurduğu 65 yaşındaki teyzesi ölünce yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, 25 Haziran tarihinde Akyazı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 30’a yakın suç kaydı bulunan S.D. (24), saksıyla öz teyzesini başından yaraladı. Yaklaşık üç hafta Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kadın baş ağrısı sebebiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gece Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerine saldırıda bulunarak, darp raporu almak isteyen ve jandarma ekiplerinin cep telefonu ile çektiği görüntülerde kendine zarar verdiği anlar ulusal medyada gündem olan S.D., ’görevli kolluk kuvvetine mukavemet’, ’kamu malına zarar verme’, ’görevli memura hakaret’, ’haneye tecavüz’ ile ’darp’ suçlamalarından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kalan şahsın jandarmanın kendisini darp ettiğini iddia ederek rapor aldığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduğu öğrenildi. Kafasında 10 dikiş bulunan zanlının teyzesi Gülfidan Cebecioğlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının ölümü üzerine S.D. jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Teyzesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeğeni tarafından başına saksıyla vurulduktan sonra hastanede yaşam mücadelesi veren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülfian Cebecioğlu, Yeniköy Üst Mahalle Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.