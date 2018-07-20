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20 Temmuz 2018 Cuma 15:35

33 bin 334 personelle 81 ilde huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 bin 334 personelin katılımıyla 81 ilde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2” gerçekleştirildi.

33 bin 334 personelle 81 ilde huzur operasyonu
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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 bin 334 personelin katılımıyla 81 ilde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2” gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 il emniyet müdürlüğünce eş zamanlı olarak gün boyu “Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2” gerçekleştirildi. Uygulama, özellikle çocuklar başta olmak üzere bazı kişilerin araç camını silmek, dilenmek, para vermeye zorlamak gibi bahanelerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapıldı. Uygulamaya 81 ilde emniyet, Göç İdaresi, belediye başkanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 8 bin 505 karma ekip, 38 dedektör köpeği ile toplam 33 bin 334 personel katıldı.
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