33 yaşındaki genç odasında ölü bulundu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde babaannesiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Hakan Holat odasında ölü bulundu.
Yenidoğan Mahallesi 504 Sokak’ta babaannesiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Hakan Holat öğleden sonra odasında babaannesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hakan Holat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından Holat’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.