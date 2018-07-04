Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu boşaltılan 4 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.Beyoğlu Sütlüce’de Fuadiye Sokak’ta istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle bir binada çökme tehlikesi yaşandı. Bina güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan 4 katlı bina büyük gürültüyle çöktü. Çökme anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 4 katlı binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görülüyor. Çöken binadan yükselen toz bulutu kameralara yansıdı.
4 katlı binanın çökme anı saniye saniye görüntülendi
Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu boşaltılan 4 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.