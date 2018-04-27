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27 Nisan 2018 Cuma 12:33

4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada 74 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada 74 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, tutuklu bulunan 74 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, ikisi firari 189 sanığın da dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 5 Eylül’e erteledi.
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