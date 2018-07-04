Adana’da silah ticareti yaptığı ileri sürülen şahsın evine ve aracına yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç...

Adana’da silah ticareti yaptığı ileri sürülen şahsın evine ve aracına yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mehmet A.’nın silah ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekipler şüpheliyi takibe alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlının Atakent Mahallesi’ndeki evine operasyon gerçekleştirildi. Mehmet A.’nın evi ve arabasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.