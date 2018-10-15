ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:10

40 kişi kaybolan hastayı bulmak için seferber oldu

Erzincan’ın İliç ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Zeren, 40 kişilik bir ekip sayesinde kaybolduğu günün ertesi günü bulundu.

40 kişi kaybolan hastayı bulmak için seferber oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erzincan’ın İliç ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Zeren, 40 kişilik bir ekip sayesinde kaybolduğu günün ertesi günü bulundu.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Balkaya köyünde 14.10.2018 tarihinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Zeren’in bulunması için İliç ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JİG ve iz takip köpek timleri ile 2 adet drone, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve köy sakinleri tarafından köy çevresinde arama ve tarama çalışması yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15.10.2018 tarihinde Balkaya köyü yakınlarındaki ağaçlık alan içerisinde sağ olarak bulunan Yusuf Zeren, ekipler tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek, kontrol amaçlı daha sonra İliç Devlet Hastanesine sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku