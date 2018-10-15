40 kişi kaybolan hastayı bulmak için seferber oldu

Erzincan’ın İliç ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Zeren, 40 kişilik bir ekip sayesinde kaybolduğu günün ertesi günü bulundu.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Balkaya köyünde 14.10.2018 tarihinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Zeren’in bulunması için İliç ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JİG ve iz takip köpek timleri ile 2 adet drone, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve köy sakinleri tarafından köy çevresinde arama ve tarama çalışması yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15.10.2018 tarihinde Balkaya köyü yakınlarındaki ağaçlık alan içerisinde sağ olarak bulunan Yusuf Zeren, ekipler tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek, kontrol amaçlı daha sonra İliç Devlet Hastanesine sevk edildi.