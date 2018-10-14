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14 Ekim 2018 Pazar 23:45

43 yıl önce ölen kardeşinin kimliği ile dolaşan kişi yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Murat Açil’in jandarmaya yakalanmamak için 43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı çıkartıldığı mahkeme tutuklanarak...

43 yıl önce ölen kardeşinin kimliği ile dolaşan kişi yakalandı
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Murat Açil’in jandarmaya yakalanmamak için 43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı çıkartıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Düzce’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanması olan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışma kapsamında iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Murat Açil’in yakalanması için ikametine gitti. Jandarmaya kapıyı açan annesinin oğlunu ismi ile çağırması üzerine kapıya gelen Murat Açil, 1975 yılında ölen kardeşi Mehmet Açil’in kimliğini getirdi. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri yaptığı sorgu esnasında çelişkili ifadeler veren Murat Açil’in 43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullandığını belirledi. Murat Açil’i sorguya alan ekipler, şahsın 2009 yılında Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ölen kardeşinin kimliğine kendi fotoğrafını koyarak sahte belge düzenlettiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat Açil çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Murat Açil’in resmi işlemlerde bu kimliği kullandığı ve bütün işlemlerini bu kimlik üzerinden yaptığı da belirlendi.
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