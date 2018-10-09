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09 Ekim 2018 Salı 17:03

5 ilde FETÖ’ye operasyon

FETÖ’ye yönelik Malatya merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ'ye operasyon
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FETÖ’ye yönelik Malatya merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli Bingöl, Erzurum, Sivas ve Hatay illerinde toplam 11 adreste operasyon yapıldı. Operasyonda FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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