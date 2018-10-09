FETÖ’ye yönelik Malatya merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli Bingöl, Erzurum, Sivas ve Hatay illerinde toplam 11 adreste operasyon yapıldı. Operasyonda FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
5 ilde FETÖ’ye operasyon
FETÖ’ye yönelik Malatya merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.