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20 Temmuz 2018 Cuma 12:40

500’den fazla Yemenli, Güney Kore’ye sığındı

Yemen’deki savaştan kaçan 500’den fazla mülteci Güney Kore’ye sığındı.

500'den fazla Yemenli, Güney Kore'ye sığındı
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Yemen’deki savaştan kaçan 500’den fazla mülteci Güney Kore’ye sığındı.

Yemen’de süren iç savaştan kaçarak Güney Kore’nin tatil adası Jeju’ya sığınan Yemenlilerin sayısı 500’ü geçti. Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang-ki yaptığı açıklamada, "Hükümet, Yemenli sığınmacıların ani girişleriyle ilgili kamusal endişeleri yatıştırmanın yollarını arıyor ve aynı zamanda Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin sorumlu üyesi olarak hareket ediyor. Vatandaşlarımızı korumaya öncelik verirken, aynı zamanda uluslararası sözleşmeye imza atan taraf olarak sorumluluğumuzu da göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

Adalet Bakanlığı, Jeju Adası’ndaki yetkililere, yabancı ziyaretçilerin kısıtlama olmaksızın 90 güne kadar kalmasına izin veren vizesiz bir program önerdi. Bakanlık ayrıca, Haziran ayından itibaren adada mülteci sayısındaki ani artışları önlemek amacıyla Yemen’i yardım alanlar listesinden çıkardı. Bakan Sang-ki, "Mısırlıları da aynı uygulamaya tabi edeceğiz. Eğer belli bir ülkeden gelen ziyaretçi sayısında artış varsa buna sınırlama koymalıyız" dedi.

Bakan, Yemenli mülteciler için müzakere süresini azaltmayı ve süreci iki ya da üç ay içinde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.
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