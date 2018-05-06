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01 Mayıs 2018 Salı 11:12

6 ay önce hapisten çıkan şahıs yeğenlerini öldürdü

Afyonkarahisar’da cinayetten yattığı cezaevinden 6 ay önce çıkan şahıs, iki yeğenini öldürdü.Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Kızıldağ köyü İnli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan bakma meselesi yüzünden yeğenleri Hasan...

6 ay önce hapisten çıkan şahıs yeğenlerini öldürdü
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Afyonkarahisar’da cinayetten yattığı cezaevinden 6 ay önce çıkan şahıs, iki yeğenini öldürdü.

Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Kızıldağ köyü İnli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan bakma meselesi yüzünden yeğenleri Hasan Coşkun (19) ve Hüseyin Coşkun (23) ile kaldıkları ağılda tartışan Celal Coşkun, av tüfeği ile 5 el ateş ederek yeğenlerini öldürdü. Daha önce de adam öldürmek suçundan 13 yıl cezaevinde yatan ve 6 ay önce tahliye olan Celal Coşkun ve kendisine yardım ettiği belirtilen kardeşleri Osman Coşkun ile Fazıl Coşkun yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Celal Coşkun ve kendisine yardım eden kardeşleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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