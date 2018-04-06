6 aylık bebek otomobilde unutuldu

Kahramanmaraş’ta hastaneye giden ailenin otomobilde unuttuğu 6 aylık bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Alınan bilgilere göre, Yörük Selim Mahallesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına gelen aile, acil servise giriş yaptı. Arka...

Kahramanmaraş’ta hastaneye giden ailenin otomobilde unuttuğu 6 aylık bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgilere göre, Yörük Selim Mahallesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına gelen aile, acil servise giriş yaptı. Arka koltukta 6 aylık bebeklerini bırakan aile, otomobilin anahtarını kontakta unuttu. Otomobilin merkezi kilit sisteminin devreye girmesiyle tüm kapılar kilitlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından otomobilin yanına gelen anne kapıları açamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobilin kapısını açarak bebeği annesine teslim etti.

Yaklaşık 25 dakika otomobilde mahsur kalan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.