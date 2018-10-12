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12 Ekim 2018 Cuma 09:25

6 bin görüntü izleyen polis, gaspçıları kıskıvrak yakaladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi gasp eden 3 zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

6 bin görüntü izleyen polis, gaspçıları kıskıvrak yakaladı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi gasp eden 3 zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, İçmeceler mevkisinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bölgede bir şahsa senet imzalattırılıp parasının gasp edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile araç görüntülerini izlemeye aldı. Yaklaşık 6 binin üzerinde çalışma yapan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlıların tespit edilmesiyle birlikte operasyon yapan polisler F.Ş., Y.T., K.A’yı Ankara’da gözaltına aldı. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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