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19 Temmuz 2018 Perşembe 19:06

6 günden beri kayıp genç bağ evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir hafta önce kaybolan bir genç, ormanlık alandaki bağ evinde asılı halde bulundu.Olay, Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifteservi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 Temmuz Cuma...

6 günden beri kayıp genç bağ evinde ölü bulundu
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir hafta önce kaybolan bir genç, ormanlık alandaki bağ evinde asılı halde bulundu.

Olay, Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifteservi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 Temmuz Cuma günü Değirmendere cuma namazına giden Ömer A.’dan (26)haber alamayan yakınları kayıp ilanında bulundu. Olaydan 6 gün sonra Çiftservi mevkiinde ormanlık alandaki bağ evinde bahçe eken Hüseyin Tar ve eşi, bağ evinden gelen koku üzerine üst kata çıktı. Yaşlı çift, asılı halde bir ceset olduğunu görünce 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde gencin 6 gün önce kaybolan Ömer A.’ya ait olduğu belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kollarından asılı halde bulunan cesedi gördüğünde şok olduklarını söyleyen bağ evi sahibi Hüseyin Tar, “Bağ bozumuna giderken kokuyu hissettik, ne diye bakarken birden bir maket olduğunu sandık. Baktık ceset olduğunu anladık. Sonra jandarma ve polise haber verdik. Burada bahçemiz var. Bizim hanım cesedi görünce birden korktu. Baktığın zaman çok karardığını görüyorsun” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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