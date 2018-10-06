ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:59

6 ilde PKK/KCK operasyonu: 49 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, son iki günde 137 kişinin PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

6 ilde PKK/KCK operasyonu: 49 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, son iki günde 137 kişinin PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Batman’da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı’da 25, Ankara’da 5, Muş’ta 1, Mardin’de 1, Şanlıurfa’da 9 olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

Son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku