ASAYİŞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 04:57

6 işçi yedikleri tavuktan zehirlendi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 6 işçi yedikleri tavuktan zehirlendi.Edinilen bilgiye göre; Olay Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20’nci Cadde No:9’da gerçekleşti. Gece saat 03.00 sularında yemeklerini yiyen işçiler, bir süre...

6 işçi yedikleri tavuktan zehirlendi
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 6 işçi yedikleri tavuktan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Olay Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20’nci Cadde No:9’da gerçekleşti. Gece saat 03.00 sularında yemeklerini yiyen işçiler, bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. İddialara göre yedikleri tavuktan rahatsızlanan çalışanlar, bir süre sonra daha da fenalaşmaya başladı. Bu sırada işçileri gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler, şahısların zehirlendiğini belirledi. 6 işçi ambulanslarla Yunus Emre ve Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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