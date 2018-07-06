6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı....

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın 2 saat süren zorlu çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilen 2 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.