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20 Temmuz 2018 Cuma 09:51

6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı....

6 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın 2 saat süren zorlu çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilen 2 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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