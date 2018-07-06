6 kişinin yaralandığı çatışmada yaralılardan biri hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Edremit’in ünlü tatil merkezi Altınoluk Mahallesi kordondaki bir işletmede iki kişi arasında silahlarında kullanıldığı çatışmada biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin o sıra kordonda yürüyüş yapan orta yaşlı bir çift olduğu öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit’teki hastanelere sevk edilirken yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Silahlı çatışmada ağır yaralanan Abdülkadir Kıymaz ve Oğuzhan Durmaz Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Kıymaz sabaha karşı hayatını kaybetti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini ifade etti. Kadın meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada jandarma tarafından 5 kişi de gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.