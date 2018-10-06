6 öğrencisine istismarda bulunan öğretmene 75 yıl hapis

Hatay’da yaşları 10-11 arasında değişen 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkhan’da bir ilköğretim okulunda İngilizce öğretmenliği yapan İ.B. (34) hakkında sınıfta yaşları 10 ile 11 arasında değişen 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanık öğretmen İ.B. ve avukatları ile istismara maruz bırakılan çocukların aileleri katıldı. Sanık İ.B., suçsuz olduğunu savunarak beraatını ve tahliyesini istedi. Duruşmaya katılan mağdur yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme oy çokluğu ile sanığın, 2018 yılı içerisinde 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle kamu görevlisi İ.B.’nin “çocuğa zincirleme cinsel istismar" suçundan 75 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.