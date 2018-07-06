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01 Temmuz 2018 Pazar 18:09

6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Kayseri’nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.İddiaya göre 44 yaşındaki...

6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı
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Kayseri’nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.

İddiaya göre 44 yaşındaki H.D.’nin, İlçe Devlet Hastanesi arkasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında zanlı H.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar tepki göstermek için ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Tepkili vatandaşlar daha sonra ilçe Adliye Binası önünde toplandı.

Zanlı H.D. hakkında başlatılan soruşturma sürerken, güvenlik güçleri de ilçe adliyesi önünde bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
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