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16 Ekim 2018 Salı 13:52

67 kişinin yargılandığı FETÖ davasına devam edildi

Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasından olduğu iddia edilen 10’u tutuklu olmak üzere 67 sanığın yangılandığı davanın tutuklu sanığı G.B., “Ailem beni yurt dışı görevinde zannediyor” dedi.

67 kişinin yargılandığı FETÖ davasına devam edildi
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Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasından olduğu iddia edilen 10’u tutuklu olmak üzere 67 sanığın yangılandığı davanın tutuklu sanığı G.B., “Ailem beni yurt dışı görevinde zannediyor” dedi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılanan 10’u tutuklu olmak üzere 65 sanık, yakınları ve avukatları hazır bulunurken, firari 2 sanığın ise yakalama kararı devam ediyor. Savunmalarını yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Ailem yurt dışında görevdeyim zannediyor"

Davanın tutuklu sanığı G.B., savunmasında, “İddia makamının mütalaasına katılmıyorum. Savunmamı yapabilmem için ek süre talep ediyorum. Annem ve babam hasta ve çok yaşlı. Kendileri daha da hasta olur diye tutuklu olduğumu söylemedim. Ailem yurt dışında görevdeyim zannediyor. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına kararı verirken duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.
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