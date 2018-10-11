Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 7 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda 7 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla ToyotaSa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen öğrencilerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
7 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 7 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.