7 yıl süren dava yeniden görülüyor

Balıkesir’de, 2011 yılında başlayan gazeteciler ile iş adamları arasında devam eden davada yerel mahkemenin kararı bozmasının ardından sanıkların yargılanmasına İzmir’de devam edildi.

Balıkesir’de, 2011 yılında başlayan gazeteciler ile iş adamları arasında devam eden davada yerel mahkemenin kararı bozmasının ardından sanıkların yargılanmasına İzmir’de devam edildi.

2011 yılından bu yana devam eden Gazeteci Emin Boldan, oğlu Sedat Boldan ve İsmail Koca’nın yargılandığı davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararları bozmuştu. Sanıklara ceza yağan karar sonrası bozulan davanın 2. celsesi ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi’nde görüldü. Mahkemede sanıklar, kendilerine yöneltilen ,‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘örgüte bilerek-isteyerek yardım etmek’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla ilgili savunma yaptı.

Mayıs ayında yapılan ilk celsede dinlenen Emin Boldan’ın ardından bu kez İsmail Koca ve Sedat Boldan dinlendi. Suçlamaları reddeden Koca, “Sadece müşteki beyanlarıyla hakkımda mahkumiyet kararı verilmiştir. O dönemde görev yapan il emniyet müdürü, vali ve polislerin birçoğu FETÖ soruşturması konusunda ceza almıştır. Beraaatimi talep ediyorum” dedi.

Sedat Boldan da hakkındaki suçlamaları reddederek, “Tek taraflı suçlamalar sebebiyle bana haksız yere ceza verildi. Bu nedenle karara itiraz ediyor, beraatimi talep ediyorum şeklinde konuştu.

Mağdurlardan Faruk Kula’nın Avukatı Murat Yanar ise sanıkların cezalandırılması talebini yineledi. Yanar, “Bu davada yer alan mağdurlar Balıkesir’in siyasi ve ekonomik açıdan saygın insanları. Sanıklar gazetecilik adı altında haksız kazanç elde etmişlerdir. Dosyada bununla ilgili klasörler dolusu delil var. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından bu celsede dinlenen sanık ve sanık vekillerinin dosyaya sunduğu belgelerin incelenmesine ve Cumhuriyet savcısının mütalaasını istemesi sebebiyle bir sonraki duruşma 10 Eylül 2018 saat 14.30’ ertelendi.