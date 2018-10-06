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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:28

70 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan araçta 70 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi

70 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi
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Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan araçta 70 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Şehitler Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuğunda çuval içerisinde çeşitli boyutlarda şişe içerisinde 58 adet rakı, 7 adet votka, 5 adet viski olmak üzere toplamda 70 adet gümrük kaçağı alkollü içecek maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, araç içerisinde bulunan S.A., M.Ş. ve Ü.A.Y isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi.
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