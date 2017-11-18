73 yaşında cinayete kurban gitti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 73 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, olay Afşin ilçe merkezinde yaşandı. 73 yaşındaki Ali Dal isimli...

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 73 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Afşin ilçe merkezinde yaşandı. 73 yaşındaki Ali Dal isimli yaşlı adam, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunduğu esnada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dal, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dal’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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Olayın, eski bir husumetten kaynaklandığı iddia edilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.