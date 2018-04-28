77 yaşında 16 kilogram esrarla yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ikamete yaptığı baskında 16 kilogram esrar ve silah ele geçirirken 77 yaşındaki bir kişi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet...

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ikamete yaptığı baskında 16 kilogram esrar ve silah ele geçirirken 77 yaşındaki bir kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler, Arifiye ilçesindeki bir eve baskın yaptı. Baskında ikamette yapılan aramada 32 parça halinde 444,21 gramlık toplam 16 kilogram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet el terazisi, 1 adet baretta marka ruhsatsız silah, 7.65 milimetre çapında 50 fişek uyuşturucudan elde edilen 11 bin 915 TL ele geçirilirken, 77 yaşındaki H.Ö. isimli şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.