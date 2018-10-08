8 aylık ‘’DODO’’ sahibini arıyor

Bursa’da iki kadın 8 aylık süs köpeğini veteriner kliniğinin önüne terk etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün Nilüfer Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir veteriner kliniğinin önünde meydana geldi. Veteriner...

Bursa’da iki kadın 8 aylık süs köpeğini veteriner kliniğinin önüne terk etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Nilüfer Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir veteriner kliniğinin önünde meydana geldi. Veteriner Hekim Erol Kaplan, sabah muayenehanesini açmak için geldiğinde, kapının önündeki merdivenlerin korkuluklarına bağlanmış halde yaralı bir yavru köpek gördü. Yaralı köpeği alarak hemen tedavisini yaptı. Güvenlik kamerasını incelediğinde, biri bebek arabalı iki kadının sabah saatlerine doğru yavru köpeği tasmasından merdiven korkuluklarına bağlayıp arkalarına bile bakmadan gittiklerini gördü. Tasmasıyla korkuluklara bağlanan yavru köpeğin çaresizliği de güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaplan, "İki gün önce muayenehanemiz önüne gece yarısı iki kadın tarafından bağlanan ufak Terrier ırkı bir köpek gördük. Kamera görüntülerinde görüldüğü gibi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Boğulma tehlikesi geçiriyor, merdivenden düşüyor sıkışıp kalıyor. Geldiğimiz zaman yaptığımız muayenemizde ufaktan yaraları olduğu, hem dış parazitlerinin ve hem de dışkısında iç parazitleri olduğunu gördük. Gerekli tedavi protokolünü başlatıp aşılarını yaptık. Şu anda geçici bir yuva olarak hayvansever bir ablamıza teslim ettik. Sahiplendirilecek yeni bir yuva arıyoruz’’ dedi.

Köpeği sahiplenen Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ise, köpeklerin bu şekilde terk edilip sokağa bırakılmasına tepki göstererek, ‘’Kucağımda gördüğünüz Malta Terrieri ve beş kiloluk bir can. İki tane anne ya da kadın tarafından terk edilmiş. Yirmi yıldır sokak hayvanlarıyla ilgileniyoruz. Barınaklardan, sokaklardan aldığımız hayvanları topluyoruz. Biz artık evcil hayvanların üretme ve satışlarının belirli bir yasaya bağlı olarak yapılmasını istiyoruz. Çip sistemi yasallaştı, fakat kullanılmıyor henüz. 2020 yılında çip kullanılmaya başlanacak. Bu hayvanın çipi ile kimin aldığını ve kime satıldığını tespit edilecek. İki ya da üç defa ölüm tehlikesi geçirmiş. Bizim insanlardan ve kanun koyuculardan ricamız, artık üretimin denetlenmesi ve yurt dışından kedi, köpek getirilmesinin yasaklanması. Sahiplendirme konusunda daha ciddi adımlar atılması gerekiyor. Bu çocuk bende, şimdi adı ‘Dodo’. Sahiplenecek birini arıyoruz" diye konuştu.