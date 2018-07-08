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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21

8 yaşındaki çocuk havuzda boğularak öldü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

8 yaşındaki çocuk havuzda boğularak öldü
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki Enes Efe Yeşilyurt havuza girmesinin ardından kısa bir süre sonra boğularak hayatını kaybetti. Havuzda bulunan onlarca kişi arasında boğularak hayatını kaybeden Enes Efe Yeşilyurt’un cansız bedeni bir süre sonra olayı fark eden vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Minik Efe, bugün Ürgüp ilçesinde bulunan Musalla Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeli köyüne defnedildiği öğrenildi.
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