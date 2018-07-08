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20 Temmuz 2018 Cuma 20:12

8 yaşındaki kardeşini kaza sonucu silahla öldürdü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 14 yaşındaki E.U., silahla oynarken 8 yaşındaki kardeşi E.U.’yu kaza sonucu kafasından vurarak öldürdü.

8 yaşındaki kardeşini kaza sonucu silahla öldürdü
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Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 14 yaşındaki E.U., silahla oynarken 8 yaşındaki kardeşi E.U.’yu kaza sonucu kafasından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi Mucırlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki E.U. silahla oynarken 8 yaşındaki kardeşi E.U.’yu kaza sonucu kafasından vurarak öldürdü. Acı olayı yaşayan ailenin dün akşam tatillerini geçirmek için Mucırlar Mahallesi’ne geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden E.U.’nun cenazesi Bursa Adli Tıp Merkezine incelenmek üzere gönderildi. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.
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