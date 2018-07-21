Adana’da başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 2010 yılında yargılanmaya başlanan bir kişi 8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası aldı.
Alınan bilgiye göre, Seyfi Gezer (44) 2010 yılında başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanması nedeniyle yarar sağlama suçundan, Adana Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Gezer mahkemece tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.
‘8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası’2 Şubat 2018 tarihinde verilen karar ile Gezer, 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 16 Temmuz 2018 tarihinde cezası kesinleşti. Firari durumda olan Gezer, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.