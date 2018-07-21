ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:27

8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası

Adana’da başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 2010 yılında yargılanmaya başlanan bir kişi 8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası aldı.

8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 2010 yılında yargılanmaya başlanan bir kişi 8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası aldı.

Alınan bilgiye göre, Seyfi Gezer (44) 2010 yılında başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanması nedeniyle yarar sağlama suçundan, Adana Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Gezer mahkemece tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

‘8 yıl sonra 22 yıl hapis cezası’

2 Şubat 2018 tarihinde verilen karar ile Gezer, 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 16 Temmuz 2018 tarihinde cezası kesinleşti. Firari durumda olan Gezer, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku