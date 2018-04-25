ASAYİŞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:18

81 ilde eş zamanlı operasyonlarda bin 91 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 91 kişi hakkında işlem yapıldı.

81 ilde eş zamanlı operasyonlarda bin 91 kişi yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 91 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere tüm asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 22-24 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 2 bin 932 ikamete yapılan operasyonlarda 2 bin 539 ekip, 6 bin 960 personel görev aldı. Operasyon sonucunda adam öldürme suçundan 12, hırsızlık suçundan 234, yaralama suçundan 137, cinsel suçlardan 23, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 46, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 30, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 2 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 91 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 10 adet de mermi ele geçirildi. Uygulamalar, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.
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