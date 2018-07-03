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03 Temmuz 2018 Salı 11:19

83 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Yılmaz’ı her yerde arıyorlar

Artvin merkeze bağlı Ormanlık Köyü’nde yaşayan ve kendisinden bir haftadır haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Yılmaz’ı arama çalışmaları kaybolduğu bölgede aralıksız sürüyor.27 Haziran Çarşamba gününden...

83 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Yılmaz'ı her yerde arıyorlar
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Artvin merkeze bağlı Ormanlık Köyü’nde yaşayan ve kendisinden bir haftadır haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Yılmaz’ı arama çalışmaları kaybolduğu bölgede aralıksız sürüyor.

27 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamayan 83 yaşındaki Hüseyin Yılmaz’ı arama çalışmalarına Artvin AFAD ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı personelinin yanı sıra kayıp şahsın akrabaları ve köylülerde katılıyor. Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliği de kayıp arama konusunda deneyimli 5 kişilik bir ekiple çalışmalara destek verirken, şahsın daha önce de bir kaç kere kaybolduğu öğrenildi.

Öte yandan Hüseyin Yılmaz’ı arama çalışmalarının sarp arazi yapısına rağmen ormanlık alanda aranılan alanlar gelişletilerek devam edeceği kaydedildi.
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