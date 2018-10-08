8’inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da 8’inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken dengesini kaybederek aşağı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçes Şenevler Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. 8’inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur Çiftçi (3), bir anda dengesini kaybedince aşağı düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, ailesine haber verdi. Feryat ederek aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hiranur Çiftçi’nin cenazesi, otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.