9 aydır Türkiye’nin her yerinde kayıp oğullarını arıyorlar

Avusturya’da ailesiyle yaşadığı evinden "Türkiye’ye tatile gideceğim” diyerek çıkan 21 yaşındaki gençten 9 aydır haber alınamıyor. Oğullarını bulmak için Türkiye’nin birçok yerine giden acılı anne ve baba, son olarak Antalya’nın...

Avusturya’da ailesiyle yaşadığı evinden "Türkiye’ye tatile gideceğim” diyerek çıkan 21 yaşındaki gençten 9 aydır haber alınamıyor. Oğullarını bulmak için Türkiye’nin birçok yerine giden acılı anne ve baba, son olarak Antalya’nın Alanya ilçesinde sesini duyurmaya çalıştı.

Geçen yıl 15 Eylül’de Avusturya’daki evinden ‘Türkiye’ye tatile gideceğim’ diyerek çıktıktan sonra en son 21 Ocak’ta Mersin’de görülen Hacı Bayram Bozdoğan‘dan (21) yaklaşık 9 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan ve anne Elif Bozdoğan aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için Türkiye’ye geldi. Çocuklarının gitme ihmali olabileceği il ve ilçeleri gezen acılı aile yetkilerden yardım istedi.

Avusturya’daki evinden bir yıl önce çıktı ve bir daha dönmedi

Hacı Bayram Bozdoğan, geçen yıl 15 Eylül’de ailesiyle yaşadığı evinden Türkiye’ye tatile gelmek için ayrıldı. Bozdoğan, bir süre sonra sosyal medya üzerinden ailesine Almanya’ya yerleştiğini ve orada iş bularak hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Son olarak ailesiyle 29 Ocak’ta görüşen Bozdoğan, Almanya’da yaşadığını ve mutlu olduğunu söyledi. O günden sonra anne ve babası çocuklarından bir daha haber alamadı. Gurbetçi aile, araştırmaları sonucunda oğullarının Almanya’da olmadığını öğrendi. Acılı anne ve baba bunun üzerine Türkiye’ye gelerek oğullarını aramaya başladı.

“Çocuğum sır olup kayboldu”

Baba Kadir Bozdoğan kaybolan 21 yaşındaki çocuğu için Alanya’da olduğunu söyledi. Medyaya ve yetkilere seslenen baba Bozdoğan, çocuğunun bir an önce bulunmasını istedi. Bozdoğan,” Oğlum Hacı Bayram Bozdoğan, geçen yıl 15 Eylül’de ‘ben Türkiye’de tatil yapacağım’ diyerek evden ayrıldı. Türkiye’ye o tarihte girişi var. O günden bu yana bize yalan söyleyerek ‘baba tatilden sonra Almanya’ya döndüm, arkadaşımın yanına yerleştim’ gibi sözler söyleyerek bizi buna inandırdı. Bizde o sözlere inanarak oğlumuzun güvende olduğunu zannettik. Sosyal medyadan görüştüğümüz için yerini tespit edemedik. Aradan biraz zaman geçince öğrendik ki Mersin’de bir ev tutarak orada 3 ay kadar yaşamış ve daha sonra yine Mersin’deki otelde bir hafta kalmış. Otelden çıktıktan sonra cep telefonunu ve bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak sır olup kayboluyor. Bir türlü izine ulaşamıyoruz” dedi.

“Türkiye’ye sesleniyorum benim evladımın ölü veya dirisinden bir haber verin”

Gözyaşları içinde oğluna seslenen anne Elif Bozdoğan ise, ”Oğlum belki de şuan beni izliyorsundur. İnşallah sağsındır, biz perişan olduk. Ne olursun oğlum bize bir haber ver. Bizden uzak yaşamak isteyebilirsin sadece sağ olduğunu bilelim. Seni çok seviyoruz ve çok özledik yavrum. Amcaların, dayıların ve tüm ailen hep perişan yavrum Oğlumu görenler olursa Allah rızası için haber versin. Benim çektiğim acıyı bir anneler anlar artık dayanamıyorum, gücüm kalmadı. Bizim aylardır çektiğimizi bir Allah bir biz biliriz. Türkiye’ye sesleniyorum benim evladımın ölü veya dirisinden bir haber verin. Aklım kalmadı artık başka da diyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.