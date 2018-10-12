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12 Ekim 2018 Cuma 17:35

ABD Konsolosluğu tercümanının tahliye talebine ret

ABD’nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava nedeniyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay’ın tahliye talebi reddedildi.

ABD Konsolosluğu tercümanının tahliye talebine ret
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ABD’nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava nedeniyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay’ın tahliye talebi reddedildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın ardından hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ABD Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay’ın tutuklu, Mardin Barosu avukatlarından Hüseyin Cangir’in tutuksuz yargıladığı davanın görülmesine devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya SEBGİS ile katılan Uluçay, suçsuz olduğunu belirterek, beraat edilmesini talep etti. Avukatların savunmasından sonra duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Uluçay’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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