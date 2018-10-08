ABD, Michael Kasırgası’nı bekliyor

ABD’de beklenen ’Michael Kasırgası’ nedeniyle Florida’nın 26 bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Geçtiğimiz ay Florence Kasırgası’yla mücadele eden ABD, şimdi de ‘Michael Kasırgası’ nedeniyle teyakkuza geçti. Meksika’nın güneybatısındaki Yucatan Yarımadası’ndan gelen Michael fırtınasının Florida kıyılarına ulaşmadan önce güçlü bir kasırgaya dönüşmesi bekleniyor. Fırtınanın körfez üzerinde etkili olduktan 2 ya da 3 gün sonra, karaya ulaşmadan önce etkisini arttıracağı açıklandı.

Florida Eyaleti Valisi Rick Scott, eyaletin 26 bölgesinde hazırlıkların yapılması için acil durum ilan ederek, 500 ulusal muhafız görevlendirdi. Acil durum nedeniyle açıklama yapan Scott, fırtınanın hayatı tehlikeye yol açabilecek son derece tehlikeli bir fırtına olduğunu söyleyerek, halkı tedbirli olmaya çağırdı.