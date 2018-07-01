ABD polisi sokaklardan silah topluyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde polis, sokaklarda silah toplayarak suç oranlarını düşürmeyi planlıyor.

ABD’de uzun zamandan beri üzerinde çalışılan proje kapsamında hafta boyunca Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde kiliselerde silah toplama ve alım programlarının düzenlenmesiyle çok sayıda silahın polise teslim edildiği açıklandı.

Suç oranı yüksek olan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde gasp, soygun, yaralama, cinayet vakalarının önüne geçemeyen yetkililer, silahları toplayarak suç oranlarını azaltmayı planlıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Philadelphia polisi ise çalışmaların önemini vurgulayarak, 215’i tabanca ve 65’i uzun menzilli silah olan toplamda 280 ateşli silahı topladıklarını ifade etti.