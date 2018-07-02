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02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:55

ABD polisi Trump’ın yüzü şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi

ABD’nin İndiana eyaletinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şeklinde ekstazi hapları ele geçirdi.Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İndiana eyaletinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen...

ABD polisi Trump'ın yüzü şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi
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ABD’nin İndiana eyaletinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şeklinde ekstazi hapları ele geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İndiana eyaletinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şekli verilmiş ekstazi hapları ele geçirdi. Hapların ön kısmında Trump’ın yüzü, arka kısmında ise Trump’ın seçim döneminde kullandığı slogana atıfta bulunan “Great Again (Yeniden Mükemmel)" yazısının yer aldığı aktarıldı. Yetkililer, daha önce de farklı yerlerde Trump’ın yüzü şeklinde uyuşturuculara rastlandığını kaydetti.

Düzenlenen operasyon kapsamında 129 kişinin yakalandığı ve 272 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.
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