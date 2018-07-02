ABD polisi Trump’ın yüzü şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İndiana eyaletinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şekli verilmiş ekstazi hapları ele geçirdi. Hapların ön kısmında Trump’ın yüzü, arka kısmında ise Trump’ın seçim döneminde kullandığı slogana atıfta bulunan “Great Again (Yeniden Mükemmel)" yazısının yer aldığı aktarıldı. Yetkililer, daha önce de farklı yerlerde Trump’ın yüzü şeklinde uyuşturuculara rastlandığını kaydetti.

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