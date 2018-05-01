ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 13:36

ABD ve Fransa askeri konvoyu Menbiç’e girdi

ABD ve Fransa askeri birliklerinin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiği bildirildi.

ABD ve Fransa askeri konvoyu Menbiç'e girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ABD ve Fransa askeri birliklerinin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiği bildirildi.

Halep’in doğusundaki Kobani’de bulunan Amerikan üssünden çıkan ABD ve Fransa askeri konvoyu Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, ABD ve Fransa askeri konvoyu 10 Humvees, kısa menzilli roketatar, radar ve iletişim ekipmanları taşıyan 3 kamyon ile ABD ve Fransız askerileri ve orta makineli tüfeklerini taşıyan 4 tekerlekli araçlardan oluştuğunu belirtti. Kaynaklar ayrıca, ABD ve Fransız askeri uçaklarının, Amerikan liderliğindeki DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyon tarafından desteklenen ayrılıkçı milisler tarafından kontrol edilen bölgelerdeki üslerden Menbiç’e gitmeye hazırlandığını bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku