ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:10

ABD’de batan gezi botunda ölenlerin sayısı 17 yükseldi

ABD’nin Missouri gölünde, hem karada hem suda gidebilen “ördek adı verilen botun” alabora olmasıyla 17 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'de batan gezi botunda ölenlerin sayısı 17 yükseldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ABD’nin Missouri gölünde, hem karada hem suda gidebilen “ördek adı verilen botun” alabora olmasıyla 17 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD’nin Missouri eyaletinin Branson kasabasında, bir gezi teknesinin batması sonucunda teknedeki ikisi mürettebat 31 kişiden 17’sinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin ise sağ kurtarıldığı açıklandı. Batan teknede hayatını kaybedenlerin 9’unun aynı aileden olduğu belirtildi. Botun kaptanının ise sağ kurtulduğu açıklandı.

Yetkililer, batan teknede 31 kişinin belirlendiğini ve kayıp olanların tamamına ulaşıldığını bildirdi. Ölenlerin arasında bir yaşında bir çocuğun olduğu, yaralı 2 kişinin ise durumunun ciddi olduğu, teknenin ağır hava koşulları ve aşırı rüzgardan battığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Sahil Güvenlik ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku