ABD’de evlat katiline, 2 yıl sonra 40 yıl mahkumiyet

ABD’nin South Dakota Porcupine şehrinde 30 yaşlarındaki bir anne, sürekli altını ıslattığı için 2 yaşındaki oğlunu çivili kemerle döverek öldürmekten 40 yıl hapse mahkum oldu.

ABD’nin South Dakota Porcupine şehrinde 30 yaşlarındaki bir anne, sürekli altını ıslattığı için 2 yaşındaki oğlunu çivili kemerle döverek öldürmekten 40 yıl hapse mahkum oldu.

Evlat katili anne Katrina Shangreaux, ikinci derece yakını olan 2 yaşındaki oğlu Kylen Shangreaux öldürdürdüğünü kabul etmesinden sonra 40 yıl hapse mahkum edildi.

Canavar anne, 2016’nın Temmuzunda sürekli altını ıslattığını söylediği için öfkelendiği iki yaşındaki oğlunu bir kızgınlık anında iğneli kemerle döverek, göğsüne ve karnına tekme atarak öldürdüğü için dün duruşmasının yapıldığı mahkeme tarafından 40 yıl hapse mahkum edildi.

Canavar anne çocuğunun başında sigara söndürüp genital bölgesinde kesikler oluşturmuş. Ağır tekme darbeleri sebebiyle çocuk beyin kanamasından hayatını kaybetmiş.

Hakim Judge Jeffrey L Viken, suçun 30 yıl cezayı gerektirdiğini, ancak suçun vahşice işlenmesi sebebiyle cezanın artırılarak 40 yıla çıkarıldığını söyledi. Çoğunu öldüren anne olay yerini temizlemiş. Çocuğunu öldürdükten sonra acil servisi arayan anne, ilgililer gelene kadar bir elma keserek yemiş.

Acil servis elemanları geldiği zaman çocuğun öldüğünü ve vücut derisinin yüzde 70’inin eski ve yeni yaralarla kaplı olduğunu tespit etti.

Ölen çocuk Kylen’in halası Angie, katil anne Shangreaux için ömür boyu hapis kampanyası için bir (Zavallı bebeğim) ‘May poor boy’ isimli bir facebook hesabı açmış.

Hala Angie, Facebook’daki hesabında "Senin içi savaşmayı hiç bırakmamam gerekirdi. Seni seviyorum tatlım. Hiç kimse bizim sevgimizi alamaz.” Cümlelerini kullandı.

Anne Shangreaux başlangıçta birinci derece adam öldürmekten suçlu olduğunu kabul etmedi. Geçen mart ayında ikinci derece katil olduğunu kabul edince dünkü duruşmada 40 yıla mahkum oldu.