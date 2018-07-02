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02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:22

ABD’de kalkışa hazırlanan uçakta yangın alarmı

ABD’nin Washington Reagan Uluslararası havalimanından Houston’a gitmek için kalkışa hazırlanan yolcu uçağında yangın alarmı verilerek yolcular tahliye edildi.

ABD'de kalkışa hazırlanan uçakta yangın alarmı
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ABD’nin Washington Reagan Uluslararası havalimanından Houston’a gitmek için kalkışa hazırlanan yolcu uçağında yangın alarmı verilerek yolcular tahliye edildi.

Kalkış hazırlığı yapan uçağın kokpit ve kabin içersini duman basması sonrasında yolcuların acil olarak uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildikleri açıklandı.

Washington Havacılık Dairesi yetkilileri, kalkışa hazırlanan uçağın içersini duman basması sonradında yolcuların kısa sürede acil olarak güvenli bir şekilde tahliye edildiklerini va alınan güvenlik önlemleri sonrasında uçağın hangara çekildiğini, gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Washington-Houston seferini yapacak tüm yolcular ve mürettebat başarıyla güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildikten sonra başka bir uçakla Houston’a gönderildikleri belirtildi.

Yetkililer, yaşanan olay sonrasında herhangi bir yaralanma olmadığını, uçağı basan duman nedeniyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadılar.
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