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01 Temmuz 2018 Pazar 20:43

ABD’de polis şiddeti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memurunun tutuklamaya çalıştığı bir vatandaşa uyguladığı sert müdahale tepkiye yol açtı.

ABD'de polis şiddeti
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memurunun tutuklamaya çalıştığı bir vatandaşa uyguladığı sert müdahale tepkiye yol açtı.

Amerika Birleşik Devletlerinin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memuru, üç kişiyi sopayla kovaladığı gerekçesiyle Sean Williams adında vatandaşı gözaltına almak istedi. Polis memuru, silahsız siyah adamdan önce oturmasını istedi. Sonra birkaç defa bacaklarını uzatması talimatını verdi. Williams denileni yapmayınca şok tabancasıyla müdahale etti. Görüntüleri kaydeden kişi müdahale karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Zanlı sonrasında yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Polisin müdahalesine büyük tepki gösterilirken, Lancaster polis merkezi, görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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