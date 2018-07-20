ABD’de tekne kazasında ölü sayısı 13’e yükseldi

ABD’nin Missouri gölünde meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 13’e yükseldi.

ABD’nin Missouri gölünde, hem karada hem suda gidebilen ’ördek botu’ fırtına sebebiyle alabora olmuş, ilk incelemede 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Missouri Eyalet Polisi Sözcüsü Jason Pace, 2 cesede daha ulaştıklarını açıklayarak ölü sayısının 13’e yükseldiğini söyledi. Polis yaptığı açıklamanın devamında toplam 14 kişinin kurtulduğunu, 4 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Sözcü Pace, hayatını kaybedenlerin 1-70 yaş arasında olduğunu hatırlattı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, botun battığı saatlerde rüzgârın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıktığını açıkladı.