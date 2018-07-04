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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40

ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek amaçlıyla toplanan göstericiler polisle çatıştı. Ülke genelinde bir haftadır devam eden Trump karşıtı gösterilerde polis şiddeti ile 5 kişinin yaralandığı 30 kişinin...

ABD'de Trump karşıtı gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek amaçlıyla toplanan göstericiler polisle çatıştı. Ülke genelinde bir haftadır devam eden Trump karşıtı gösterilerde polis şiddeti ile 5 kişinin yaralandığı 30 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

ABD’nin, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek amaçlı Center City sokaklarında toplanan bir grup kalabalığın polisle çatışması sırasında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Philadelphia polisi, kendilerini polis merkezinin demir parmaklıklarına zincirlemek isteyen 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD’nin diğer eyaletindeki protesto gösterileri 8. gününde de devam etti. Ancak, gösterilere katılımın ilk güne kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.
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