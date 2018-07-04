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04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:51

ABD’de Türk ailelerin yaşadığı apartmanda kompleksinde yangın çıktı

ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater Park kentinde Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanın olmazken,”Türk aileler son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden çıkartıldığı belirtildi.

ABD'de Türk ailelerin yaşadığı apartmanda kompleksinde yangın çıktı
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ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater Park kentinde Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanın olmazken,”Türk aileler son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden çıkartıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater Parkkentinde 130 numaralı yol üzerinde bulunan Edgewater Park apartman kompleksinde bir dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.”Yangının çıktığı apartman kompleksinde oturan Türk ailelerin kısa sürede tahliye edildikleri belirtildi. Aysun Çakır adında Türk’ün evinin tamamen yandığı ve 6 yaşındaki oğluyla son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkartıldığı ifade edildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bir dairede başlayan yangın kısa sürede yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan, “yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.
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